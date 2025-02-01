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Yüzlerce kişi deprem oluyor sandı! AVM’de tavan çöktü, yemek yiyenler ölümden döndü

Yüzlerce kişi deprem oluyor sandı! AVM'de tavan çöktü, yemek yiyenler ölümden döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 18:23
Bursa Korupark AVM'nin yemek katında yüzlerce kişinin yemek yediği sırada tavan çöktü. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi haifi şekilde yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılırken, görevliler hemen müdahalede bulundu. "Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp AVM'den dışarıya kaçtı. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Yüzlerce kişi deprem oluyor sandı! AVM’de tavan çöktü, yemek yiyenler ölümden döndü
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