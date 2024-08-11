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Yusuf Dikeç’in duruşu olimpiyatın simgesi oldu

Yusuf Dikeç’in duruşu olimpiyatın simgesi oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2024 09:31
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Dikeç'in atış yaptığı duruş ise tüm dünyada gündem oldu. Sporculardan Hollywood yıldızlarına kadar herkes o ikonik duruşu paylaştı. Peki olimpiyatlara uzanan bu başarı öyküsü nasıl başladı? Detaylar haberimizde...
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