Yusuf Dede’ye ailesinden Ramazan sürprizi

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan, kendiyle aynı ismi taşıyan torunu 2010 yılında Hakkari'de şehit olan 92 yaşındaki Yusuf Pazar, Ramazan ayının ilk iftarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Çocukları ve torunları, kendi aralarında anlaşarak ilk iftarı dedeleriyle birlikte açmak için bir araya geldi.