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Yusuf Dede’ye ailesinden Ramazan sürprizi

Yusuf Dede'ye ailesinden Ramazan sürprizi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.03.2025 17:25
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan, kendiyle aynı ismi taşıyan torunu 2010 yılında Hakkari'de şehit olan 92 yaşındaki Yusuf Pazar, Ramazan ayının ilk iftarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Çocukları ve torunları, kendi aralarında anlaşarak ilk iftarı dedeleriyle birlikte açmak için bir araya geldi.
Yusuf Dede’ye ailesinden Ramazan sürprizi
Yusuf Dede’ye ailesinden Ramazan sürprizi
Yusuf Dede'ye ailesinden Ramazan sürprizi
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