19 Mart 2024, Salı
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Yurdun doğusunda kar yağışı! Ekipler karla mücadeleye devam ediyor
Kar yağışı, yurdun doğu bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü, yol trafiğe kapanınca devreye il özel idare ekipleri girdi. Kars ve Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından 340'tan fazla yerleşim yerine ulaşım kapandı. Karla mücadele ekipleri de çalışmalarına hız verdi. Beyaza bürünen Sarıkamış’ta ise çocuklar doyasıya eğlendi.