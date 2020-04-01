Yunanistan’da inanılmaz görüntü! Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yunanistan'da ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için “Levha” kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.