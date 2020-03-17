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Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye’ye ulaştı |Video
Bodrum'dan Yunan adalarına giderken korona virüsü nedeniyle feribot seferlerinin iptal edilmesi üzerine Yunanistan'ın Kos adasında mahsur kalan 14 Türk, bugün gönderilen feribotla Bodrum'a getirildi.
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