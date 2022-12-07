Yorgun mermi Berke’yi hayattan kopardı

Çorum'da ailesi ile birlikte gittiği düğünde yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki çocuk, 198 günlük yaşam savaşını kaybetti. Aile yaşananlara isyan etti, düğünlerde silah sıkılmasının yasaklanmasını istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN