07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yorgun mermi Berke’yi hayattan kopardı

Yorgun mermi Berke’yi hayattan kopardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 14:26
Çorum'da ailesi ile birlikte gittiği düğünde yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki çocuk, 198 günlük yaşam savaşını kaybetti. Aile yaşananlara isyan etti, düğünlerde silah sıkılmasının yasaklanmasını istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yorgun mermi hayattan kopardı
Yorgun mermi hayattan kopardı
İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi
İstanbul’da bitmeyen taksi çilesi
Doktordan hastaya tuzak! Morfin bağımlısı yapıp...
Doktordan hastaya tuzak! Morfin bağımlısı yapıp...
Hasta doğan bebeği annesi terk etti! Çöpe atın
Hasta doğan bebeği annesi terk etti! "Çöpe atın"
Yemeğin parasını ödememek için...
Yemeğin parasını ödememek için...
300 milyon liralık saadet zinciri vurgunu
300 milyon liralık saadet zinciri vurgunu
5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar
5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar
Oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı
Oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı
Görenler gözlerine inanamadı
Görenler gözlerine inanamadı
Bahçeden topladıkları kedileri çuvala koydular
Bahçeden topladıkları kedileri çuvala koydular
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası!
Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası!
Daha Fazla Video Göster