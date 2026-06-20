İsrail merkezli dijital suikast şebekesi "Blackcore" A Haber’de deşifre edildi!

Dünya siyasetini dizayn etmek isteyen İsrail merkezli karanlık bir yapı, "Blackcore" skandalıyla suçüstü yakalandı. Yapay zeka destekli avatar fabrikaları, sahte hesaplar ve deepfake içeriklerle küresel ölçekte seçimlere müdahale eden bu dijital şebeke, Filistin destekçisi siyasetçileri hedef alarak itibar suikastları düzenliyor. Fransa'dan İskoçya'ya, New York'tan Afrika derinliklerine kadar uzanan bu kirli operasyonun merkez üssü ilk kez görüntülenirken, A Haber’de konuşan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Gazze'deki soykırımda kullanılan tüyler ürperten "Baban Nerede?" algoritmasına dikkat çekerek dijital savaşın geldiği dehşet verici boyutu gözler önüne serdi.