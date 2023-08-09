Yolun açılışına Kılıçdaroğlu da katılmıştı! 86 günde yaptıkları yol 9 ay dayanabildi… “Rekorlar geçidi” çöktü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Rekorlar geçidi" olarak tabir ettiği ve 86 günde tamamladığı otogar alt geçidi çöktü. Sadece 9 ay dayanabilen yolda 1 metrelik dev çukurlar oluştu.

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