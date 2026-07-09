NATO liderlerinin karşılanmasına halk yorumu

NATO Liderler Zirvesi, Ankara'nın ev sahipliğinde tarihi anlara sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen dev zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderleri için düzenlenen karşılama törenleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Türk devletlerine ait şanlı sancakların dalgalandığı, Mehter Takımı'nın marşlarıyla yeri göğü inlettiği o anlar, milli gururu zirveye taşıdı. Ankara sokaklarında vatandaşlar, Türkiye'nin gövde gösterisini ve dünyaya verilen "güçlü devlet" mesajını A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.