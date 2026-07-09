CHP hangi sosyal medya hesaplarına para dağıttı? Sosyal medyaya 775 milyon TL ödeme

Siyasetin gündemi CHP genel merkezinden medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına aktarıldığı iddia edilen dudak uçuklatan rakamlarla çalkalanıyor. Parti kasasından "fondaş" medya organlarına milyonlarca liranın saçıldığı iddiaları deşifre olurken, A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş kirli çarkın perde arkasına dair çarpıcı detayları aktardı. Halkın parasıyla kurulan bu devasa finans ağının hangi kanalları ve operasyonel hesapları beslediği tek tek gün yüzüne çıkıyor.