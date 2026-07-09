İstanbul ve Marmara için sağanak alarmı: 5 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava dalgasının, önümüzdeki 48 saat boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, İstanbul Kuleli sahilinden son durumu aktarırken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek bölgeyi bekleyen riskleri ve hava tahminlerini detaylarıyla paylaştı.