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Yolcu gizlice kaydetti! Dolmuş şoföründen pes dedirten davranış - Video

İHA
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Giriş: 30.12.2021 20:30
Son dakika haberi: Ankara’da seyir halindeyken cep telefonunu kullanan dolmuş şoförü, bir yolcu tarafından gizlice görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere ise tepki yağdı.

Olay Ankara'da Sıhhiye Etimesgut Bağlıca hattında meydana geldi. Dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi.

Şoför kimi zaman telefonu ile oynadı. Kimi zaman da telefonda arkadaşları ile sohbet etti.

O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Dolmuş şoförünün bu davranışı pes dedirtti.

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