Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi | VİDEO

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerini fırtına vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. İDO ve BUDO hangi seferler iptal edildi?

Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına deniz ulaşımının aksamasına engel oldu… İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ ŞU ŞEKİLDE:

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.30 Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, 07.40 Bostancı- Beşiktaş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.