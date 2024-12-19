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Yol temizlik aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı!

Yol temizlik aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 01:36
Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesi, Kale Mahallesi Amed Caddesi’nde medyana geldi. İ.K. yönetimindeki 09 AT 549 plakalı otomobil, Derik Belediyesi’ne ait S.D. yönetimindeki 47 PB 733 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü İ.K., ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne, buradan da Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Haberi alarak hastaneye gelen İ.K.’nın yakınları sinir krizi geçirdi.
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Yol temizlik aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı!
Yol temizlik aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı!
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