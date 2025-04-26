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Yol kavgasında yaşlı adamı yumrukladı! O anlar kamerada

Yol kavgasında yaşlı adamı yumrukladı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 00:22
Merkez Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolunda kaydedilen görüntülerde iddiaya göre 2 otomobil şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Sürücülerden biri otomobilinden inip tartıştığı yaşlı adama yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.
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Yol kavgasında yaşlı adamı yumrukladı! O anlar kamerada
Yol kavgasında yaşlı adamı yumrukladı!
Yol kavgasında yaşlı adamı yumrukladı!
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