YKS sonuçları açıklandı! YKS sınav sonucu öğrenme! Tercihler ne zaman nasıl yapılacak? İşte detaylar

Son dakika haberi... Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sınav sonuçları açıklandı. YKS sınav sonucu nasıl öğrenilir? Tercihler ne zaman başlayacak? Nasıl tercih yapılacak? İşte tüm detaylar...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

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Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.