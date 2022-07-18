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YKS birincisi A Haber'de! Zeynep Dila Kuyucu temel yeterlilik testinde birinci oldu
Zeynep Dila Kuyucu başarısının sırrını bu sözlerle anlattı:
Öncelikle aileme çok fazla teşekkür etmek istiyorum beni destekledikleri için.
Okuluma teşekkür etmek istiyorum ben buraya onlar olmadan gelemezdim. Öğretmenlerin hepsinin emeği bende çok ayrı. Arkadaşlarıma da herkese çok teşekkür etmek istiyorum.
Doğrusu ben 9. Sınıftan beri dersleri düzenli takip eden birisiydim hiçbir zaman derslerimiz ertelemedim hep o hafta içinde çalışmaya çalıştım.
"KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ"
Özellikle 11. Sınıfın başından itibaren düzenli olarak TYT denemesi çözdüm. En başta netlerim 83 civarıydı sınavda full yaptım. Çalıştıkça gerçekten oluyor. Çalışırsanız gayret gösterirseniz oluyor.
Baba Kuyucu: Kendi emeğinin karşılığını aldı. İyi sıkı çalıştı düzenli çalıştı kendisiyle gurur duyuyoruz.