Piyasaların gözü Merkez'in faiz kararında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü faiz kararını açıklamak üzere toplanmaya hazırlanıyor. Küresel ölçekte artan jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının şahin duruşlarının piyasaları şekillendirdiği bu kritik dönemde, ekonomist Arda Coşar A Haber ekranlarında çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Yarınki toplantıdan çıkacak kararın yanı sıra ABD Merkez Bankası (FED) ve altın piyasasına dair çarpıcı öngörülerde de bulunan Coşar, yatırımcıları uyardı.