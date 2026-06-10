AK Parti'de kritik MYK Zirvesi

Ankara’da siyasetin nabzı AK Parti Genel Merkezi’nde atıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanacak olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK), hem iç siyasette hem de bölgesel dengelerde taşları yerinden oynatacak kararlara imza atmaya hazırlanıyor. 7 Haziran yerel seçim zaferinden sosyal medya yasaklarına, terörle mücadeleden İsrail’in saldırgan politikalarına kadar devasa bir gündem masada. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, 'sıcak temas' hattından en taze bilgileri ve MYK koridorlarındaki o hareketli anları saniye saniye aktardı.