Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak proje!

Küresel ticaretin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizler ve bölgedeki savaş, dünyayı alternatif güzergah arayışına itti. Türkiye, bu noktada stratejik hamlesini yaparak Suudi Arabistan ile demiryolu ve lojistik alanında dev bir mutabakata imza attı. Riyad’da atılan imzalarla Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uzanacak devasa bir demiryolu hattının temelleri atılırken, Türkiye küresel ticaretin ve lojistiğin yeni ana üssü olma yolunda tarihi bir adım daha attı.