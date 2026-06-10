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Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı

Ağrı’da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü olarak tespit edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamı genişletilirken, Irmak öğretmenin yaşananları anlattı ses kaydı da ortaya çıktı.

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