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Giriş Tarihi:
10 Haziran 2026 11:42
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Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Ağrı’da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü olarak tespit edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamı genişletilirken, Irmak öğretmenin yaşananları anlattı ses kaydı da ortaya çıktı.
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