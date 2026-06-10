AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil Netanyahu'nun küstah sözlerine tepki: Soykırımcı şebeke Netanyahu şebekesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Soykırımcı hükümetinin Başbakanı ve üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı adet haline getirdiler, Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbean izliyorlar, hezeyanlarda bulunuyorlar. Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur." dedi.