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Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı! Hikayesi herkesi duygulandırdı

Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı! Hikayesi herkesi duygulandırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 23:42
Kayseri Emniyeti bir çocuğun yıpranmış Türk bayrağını öptükten sonra yanından götürmesi sonucu boş kalan direğe Türk Bayrağı astı. Yapılan incelemede bir çocuğun yıpranan bayrağı öptükten sonra yanında götürdüğü belirlendi.
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