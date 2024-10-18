Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı! Hikayesi herkesi duygulandırdı

Kayseri Emniyeti bir çocuğun yıpranmış Türk bayrağını öptükten sonra yanından götürmesi sonucu boş kalan direğe Türk Bayrağı astı. Yapılan incelemede bir çocuğun yıpranan bayrağı öptükten sonra yanında götürdüğü belirlendi.

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