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Yine rahat durmadılar! HDP'li vekil Remziye Tosun'dan koronavirüs provokasyonu |Video
Çin'de ortaya çıkan ve 6 kıtayı adeta esir alan yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken bazı ülkeler ise OHAL kararı aldı. Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği yeni tip koronavirüs ile ilgili bir dizi önlemler aldı. Türkiye koronavirüsle mücadelede birlik olmuşken HDPKK ölümcül virüs üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokak sokak gezerek "Hükümet Kürt halkı ölsün istiyor" diye vatandaşları kışkırtmaya çal��ştı.
VATANDAŞLARI DEVLETE KARŞI GALEYANA GETİRME ÇABASI
HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun sokak sokak gezip "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor." diye anons yaptırıyor. Bu durumu kendi hesaplarından 'Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür' şeklinde paylaşan HDP'liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalkıyor
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