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Yıllardır babasının böbreği ile hayata tutunuyordu! Eşiyle birlikte kazada hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 01:08
Denizli'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen çift hayatını kaybetti. Kazada ölen adamın bebekken yanlış tedavi yüzünden böbrek hastası olduğu ve babasının 13 yıl önce yaptığı bağışla yaşama tutunduğu ortaya çıktı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Oktay Burkay ambulansta, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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