Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı

Aşk hayatı, kıyafetleri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin bir kez daha erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı kıskanarak denize atan Aral hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılarak yakalama kararı çıkarıldı.