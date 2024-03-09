09 Mart 2024, Cumartesi
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Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı
Örümcek Adam kostümüyle 81 ili gezme hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen 27 yaşındaki Ayaz Koç’un 25’inci durağı Samsun oldu. Örümcek Adam'a Samsunlular yoğun ilgi gösterirken, meşhur pidelerinden de tattırdılar.