09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı

Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 16:23
Örümcek Adam kostümüyle 81 ili gezme hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen 27 yaşındaki Ayaz Koç’un 25’inci durağı Samsun oldu. Örümcek Adam'a Samsunlular yoğun ilgi gösterirken, meşhur pidelerinden de tattırdılar.
Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı
Yerli Örümcek Adam ilgiyle karşılandı
Kadınlar Günü’nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda öldü
Kadınlar Günü'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda öldü
Cansız mankeni kucaklayıp kaçırdı
Cansız mankeni kucaklayıp kaçırdı
PTT şubesinde güvenlik görevlisi bıçaklandı
PTT şubesinde güvenlik görevlisi bıçaklandı
Döviz bürosundaki soygun kamerada
Döviz bürosundaki soygun kamerada
Kırmızı listedeki kelaynakların sayısı arttı
Kırmızı listedeki kelaynakların sayısı arttı
İstanbul’da toplu ulaşım çilesi!
İstanbul’da toplu ulaşım çilesi!
Fitre ve zekat kimlere verilir?
Fitre ve zekat kimlere verilir?
Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun
Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun
Kopan kolunu arkadaşı taşıdı
Kopan kolunu arkadaşı taşıdı
Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
3.5 milyon TL’lik kar maskeli kuyumcu soygunu
3.5 milyon TL’lik kar maskeli kuyumcu soygunu
Daha Fazla Video Göster