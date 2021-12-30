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Yerli aşı TURKOVAC’ta randevu nasıl alınır?

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 10:33
Yerli aşı TURKOVAC, Anadolu'daki hastanelere de gönderildi. Aşı, hatırlatma dozu olmak isteyenlere uygulanıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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