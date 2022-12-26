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Yenişehir Havalimanı’ndan yurt dışı sevinci! Bursa’dan hangi ülkelere uçuş yapılacak?

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 12:47
Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan yurt dışına uçuşlar başlıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, A Haber muhabiri Yusuf Gül'e konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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