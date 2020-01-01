Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik

Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Gazitepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarına da görevlerini en iyi şekilde icraa ederek girdi. Detayları A Haber muhaberi Mert Hacıalioğlu aktardı...