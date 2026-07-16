JD Vance'tan Epstein itirafı: ABD istihbarı ve İsrail derin devletiyle güçlü bağı vardı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dosyanın kamuoyuna sunuluş sürecinde hatalar yapıldığını kabul eden Vance, "Soruşturmayı yanlış yönettiğimizi söylüyorlarsa evet, suçluyuz." ifadelerini kullandı. İsrail'in Epstein dosyasını Trump yönetimini İran'a karşı savaşa zorlamak amacıyla kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Vance, Epstein'ın İsrail derin devletiyle güçlü ilişkileri bulunduğunu öne sürdü. İran konusunda dış kaynaklı savaş kampanyalarının yürütüldüğünü savunan Vance, buna karşın İsrail'in ABD'nin karar alma mekanizmasını yönlendirdiği iddialarını kabul etmedi.