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Yeni tedbirlere esnaftan tam destek! "Yeter ki virüs bitsin"

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Giriş: 21.11.2020 15:14
Güncelleme:21.11.2020 15:37
Yeni tip koronavirüs günlük vaka sayılarındaki hızlı yükleşin ardından alınan yeni tedbir kararları uygulanmaya başladı. Yeni önlemler kapsamında berberler sabah 10 akşam 8 saatleri arasında açık olacak. Ankara'da berberlik yapan Münir Önkan yeni kısıtlamaları olumlu bulduklarını yeter ki virüsün bitmesi gerektini söyledi.

Yeni tedbirlere esnaftan tam destek! Yeter ki virüs bitsin
Yeni tedbirlere esnaftan tam destek! "Yeter ki virüs bitsin"
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