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Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

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Giriş: 20.11.2020 11:27
Güncelleme:20.11.2020 11:28
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği kovid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında yeni tedbirler bugün saat 20'den itibaren hayata geçiyor. İlk sokağa çıkma kısıtlaması da bu hafta sonu uygulanacak. Peki yeni koronavirüs tedbirleri neler? Detayları çağdaş evren şenlik aktardı. İşte merak edilen o tedbirler...

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği kovid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında yeni tedbirler bugün saat 20'den itibaren hayata geçiyor. İlk sokağa çıkma kısıtlaması da bu hafta sonu uygulanacak. Peki yeni koronavirüs tedbirleri neler? Detayları çağdaş evren şenlik aktardı. İşte merak edilen o tedbirler...

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