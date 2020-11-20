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Yasaklar başlıyor! İşte 8 maddede koronavirüs kısıtlamaları
Bir yıl önce Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını ile Türkiye yeni tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına belirli saatlerde, hafta sonları saat 20.00'den sonra da tüm vatandaşların dışarı çıkması yasak. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı. İşte 8 maddede koronavirüs kısıtlamaları...
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 09:57
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