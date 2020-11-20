Yasaklar başlıyor! İşte 8 maddede koronavirüs kısıtlamaları

AİLE AKRABA VE ARKADAŞTAN BULAŞIYOR

Soru: Hafta içi çok çalışıyorum. Bir tek hafta sonum vardı. Onda da evde oturmak istemem. 20.00'den sonra, evde olmak koşuluyla kapı komşuma çaya, arkadaşıma maç-film izlemeye gidebilir miyim?

Cevap: Gidemezsiniz. Bizde âdettendir, 'Evde yalnız oturma, çay demledim haydi gel' denir. Komşuculuk, arkadaşlık önemlidir. Benim de en çok korktuğum durum bu maalesef. Aynı apartmanda, aynı sitede, aynı mahallede oturanlar 'Nasıl olsa evdeyiz' deyip sosyalleşirlerse saat 20.00'den sonra dışarı çıkma yasağının uygulanmasının hiçbir anlamı kalmaz. Zaten amaç, insanların kalabalıklaşmasını, toplaşmayı engellemek. Unutmayın ki bulaşın en yoğun olduğu yer aile ve ev içleridir. Bir araya geldiğiniz kişinin asemptomatik ya da pozitif olup olmadığını gözüne bakarak nasıl anlayacaksınız?

Pozitif olduğunu saklayan ya da asemptomatik olduğu halde bunun farkında olmayan binlerce kişi aramızda. Siz o kişiye güvendiğiniz için 'Bir şey yoktur yahu' varsayımı ile kendinizi güvende sanabilirsiniz. Ama bu yalancı bir güven. 'Ben de dahil çevremdeki herkes COVID pozitif olabilir' diye düşünüp, buna göre hareket etmek zorundasınız.