Yeni kimlik kartları ehliyet pasaport ve kredi kartı özelliği taşıyacak! İşte detaylar |Video

Yeni çipli kimlik kartlarında özellikleriyle vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Yeni dönemde çiplerin aktif hale gelmesiyle birlikte ehliyet, pasaport hatta kredi kartı bilgileri bile yeni kimlik kartı ile kullanılabilecek. Öte yandan sağlığınızla ilgili tüm detaylarda bu çipli kartınızda olacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş ayrıntıları canlı yayında anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek" dedi.

'KİMLİK KARTI, KREDİ KARTI VE EHLİYET BİRLEŞİYOR'

Çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının hayatı nasıl kolaylaştıracağını da anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Kimlik kartımızın arkasında bir çip var. Bu çipin 5 tane alanı var. O, beş alana ne yüklersek sadece kimlik kartıyla o 5 kartı da otomatik olarak kullanabileceğiz. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda bunu Türkiye'ye müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz. Jandarma ve polis ehliyeti bakmak istediğinde çipe dokunarak bakacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine Maliye Bakanlığı'mızla anlaşarak, kredi kartlarından uygun olanları bunun içine koyabileceğiz. Sağlık hizmetleri bu kartın içine yüklenerek sağlanabilecek. En önemlisi elektronik imza. Bunun içine atacağınız elektronik imza karta yüklenecek ve bu kartı çektiğiniz zaman o sanal ortamda e-imza olarak kabul edilmiş olacak. Böyle uygulama yapan ülke sayısı yok denecek kadar az."