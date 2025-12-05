05 Aralık 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
6 kişinin yaralandığı restorandaki kavgaya ilişkin 3 tutuklama
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 16:23
Bursa’da 1 Aralık’ta saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan bir restorana gelen 2 kişiye, kaba davranışları gerekçesiyle yemek servisi açılmadığı iddiasıyla çıkan, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.