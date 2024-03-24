Yem karma makinesine sıkıştı! Korkunç anlar kamerada

Aksaray'da bir çiftlikte yem karma makinesine önce kolunu daha sonra da bedenini kaptıran işçi Mehmet Koyuncu (53), hayatını kaybetti. Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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