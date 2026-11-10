Başak Cengiz cinayetinin üzerinden 5 yıl geçti! Acılı ailesi kızlarının odasında hatıralarını yaşatıyor

İstanbul'da 9 Kasım 2021'de iş seyahati sırasında Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısında hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Acılı anne ve babası, kızlarının hatırasını yaşatmak için odasını ilk günkü gibi korumaya devam ediyor. Başak Cengiz'den geriye kalan eşyaları özenle saklayan aile, kızlarının odasında vakit geçirmenin kendilerine huzur verdiğini belirtiyor. Aradan geçen yıllara rağmen evlat acısı dinmeyen Cengiz ailesi, Başak'ın anılarını ve hatıralarını yaşatmayı sürdürüyor.