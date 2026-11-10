Havai fişekler Yeni Delhi'yi nefessiz bıraktı! Hava kirliliği sınırın 59 katına çıktı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de festival kutlamaları sırasında kullanılan havai fişekler, hava kirliliğini tehlikeli seviyelere taşıdı. Kentin bazı bölgelerinde zehirli hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük sınır değerinin 59 katına ulaştı. Havai fişeklerin neden olduğu yoğun duman ve zararlı partiküller nedeniyle başkentte hava kalitesi ciddi ölçüde bozulurken, Yeni Delhi'de zehirli hava alarmı yaşandı.