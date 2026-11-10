COP31'de kritik iklim müzakereleri! Başkan Erdoğan liderleri Antalya'da ağırlayacak

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi, Antalya'da devam ediyor. 196 ülkeden temsilcilerin ve 300'den fazla bakanın katıldığı zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, küresel ısınma, sera gazı salınımının azaltılması ve uluslararası iklim anlaşmalarının uygulanması ele alınıyor. A Haber canlı yayınında zirvenin önemini değerlendiren Orhan, COP31'in yalnızca liderlerin bir araya geldiği bir organizasyon olmadığını, Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkeler arasında kapsamlı müzakerelerin yürütüldüğü bir süreç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin COP31 başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütürken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da liderleri ağırlaması, zirve kapsamında önemli mesajlar vermesi ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin de öne çıktığı zirvede, 20 Kasım'a kadar iklim krizine karşı atılacak adımlar ve ülkelerin taahhütleri masaya yatırılacak.