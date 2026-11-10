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A Haber COP31'in nabzını tutuyor! Antalya'da ikinci gün: Hangi paneller düzenleniyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Haber COP31'in nabzını tutuyor! Antalya'da ikinci gün: Hangi paneller düzenleniyor?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliğinin ele alındığı zirvede, gün boyunca gerçekleştirilecek paneller ve etkinlikler merak ediliyor. Peki, COP31'in ikinci gününde hangi oturumlar düzenleniyor, zirve alanındaki ziyaretçi yoğunluğu nasıl? Antalya'daki son gelişmeleri ve günün programına ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Meral Dağlılar aktarıyor.

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