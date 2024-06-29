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Yazın cilt bakımı nasıl yapılmalı? Doğru güneş kremi nasıl olmalı?

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 29.06.2024 13:40
Kışın olduğu gibi yazın da cildimizin bakıma ihtiyacı var. Özellikle güneşli havalarda güneş kremi elimizden düşmüyor. Evde de yapılabilen cilt bakım kürleri var. Ekibimizde uzmanından tarifini aldı.
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Yazın cilt bakımı nasıl yapılmalı?
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