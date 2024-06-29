Yazın cilt bakımı nasıl yapılmalı? Doğru güneş kremi nasıl olmalı?

Kışın olduğu gibi yazın da cildimizin bakıma ihtiyacı var. Özellikle güneşli havalarda güneş kremi elimizden düşmüyor. Evde de yapılabilen cilt bakım kürleri var. Ekibimizde uzmanından tarifini aldı.

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