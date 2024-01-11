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Yayla dünyanın en iyi 20 çorbası arasında! Yayla çorbasının farklı kılan ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 15:47
Dünyanın en iyi çorbaları belirlenirken, Türkiye’den bir çorbanın en iyi 20 çorba listesinde yer aldığı kaydedildi. Yayla çorbası dünyanın en iyi 20 çorbası arasına girdi. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, detayları aktardı.
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