Yayla dünyanın en iyi 20 çorbası arasında! Yayla çorbasının farklı kılan ne?

Dünyanın en iyi çorbaları belirlenirken, Türkiye’den bir çorbanın en iyi 20 çorba listesinde yer aldığı kaydedildi. Yayla çorbası dünyanın en iyi 20 çorbası arasına girdi. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, detayları aktardı.

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