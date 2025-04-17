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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki eşsiz sis manzarası havadan görüntülendi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki eşsiz sis manzarası havadan görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 22:22
İstanbul'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, özellikle yüksek noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisle birlikte adeta gözden kayboldu. Ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakırken, dron ile çekilen görüntüler sisin köprü üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki eşsiz sis manzarası havadan görüntülendi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki eşsiz sis manzarası!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki eşsiz sis manzarası!
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