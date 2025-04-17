17 Nisan 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki eşsiz sis manzarası havadan görüntülendi
İstanbul'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, özellikle yüksek noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sisle birlikte adeta gözden kayboldu. Ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakırken, dron ile çekilen görüntüler sisin köprü üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.