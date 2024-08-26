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Yavuz Sultan Selim Köprüsü 8 yaşında! Hem zamandan hem yakıttan tasarruf

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 8 yaşında! Hem zamandan hem yakıttan tasarruf

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 17:45
Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan yavuz sultan selim köprüsü 8 yaşında. Çevre dostu olması özelliğiyle ön plana çıkan köprü ile vatandaşlar hem yakıt hem de zamandan tasarruf sağlıyor.
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