Yavuz Sultan Selim Köprüsü 8 yaşında! Hem zamandan hem yakıttan tasarruf

Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan yavuz sultan selim köprüsü 8 yaşında. Çevre dostu olması özelliğiyle ön plana çıkan köprü ile vatandaşlar hem yakıt hem de zamandan tasarruf sağlıyor.

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