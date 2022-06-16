16 Haziran 2022, Perşembe
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Yavuz Bingöl'ün acı kaybı! Annesi Şahsenem Akkaş'ın cenaze töreninde sitem: Yazıklar olsun
Yavuz Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş son yolculuğuna uğurlandı. Yavuz Bingöl ve kardeşi Oğuz Bingöl törende aramayanlara tepki göstererek 'Yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.