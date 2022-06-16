16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yavuz Bingöl'ün acı kaybı! Annesi Şahsenem Akkaş'ın cenaze töreninde sitem: Yazıklar olsun

Yavuz Bingöl'ün acı kaybı! Annesi Şahsenem Akkaş'ın cenaze töreninde sitem: Yazıklar olsun

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2022 11:42
Yavuz Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş son yolculuğuna uğurlandı. Yavuz Bingöl ve kardeşi Oğuz Bingöl törende aramayanlara tepki göstererek 'Yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.
Yavuz Bingöl acı günü!
Yavuz Bingöl acı günü!
Tartışmanın sonu şaşkına çevirdi
Tartışmanın sonu şaşkına çevirdi
Ordu’da 20 şelale daha keşfedildi!
Ordu'da 20 şelale daha keşfedildi!
Emine Erdoğan “Ekolojik Sanat” sergisini gezdi
Emine Erdoğan “Ekolojik Sanat” sergisini gezdi
İşte aftan yararlanma kriterleri
İşte aftan yararlanma kriterleri
Kavurucu sıcaklar geliyor
Kavurucu sıcaklar geliyor
Ölümden kurtardı ölümden döndü
Ölümden kurtardı ölümden döndü
Kırmızı reçete tartışması!
Kırmızı reçete tartışması!
Ukraynalı model nasıl öldü?
Ukraynalı model nasıl öldü?
Katil öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini...
Katil öldürüp gömdüğü sevgilisinin kemiklerini...
Midesinden 1 liralık 83 metal para çıktı
Midesinden 1 liralık 83 metal para çıktı
Yanmış halde çöpe atılan motoru elden geçirdi!
Yanmış halde çöpe atılan motoru elden geçirdi!
Daha Fazla Video Göster