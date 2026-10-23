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Çorum'da köy lojmanında yangın! Alevler boş eve de sıçradı
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Çorum'da köy lojmanında yangın! Alevler boş eve de sıçradı

Çorum'da imam lojmanında çıkan yangın, kullanılmayan boş bir eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

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