Yaşlı teyzeden Başkan Erdoğan'a duygulandıran dua

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli’de belediye ekipleri yalnız yaşayan yaşlıların evlerini temizleyerek dezenfekte etti. Evi temizlenen yaşlı kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da dua ederek, "Allah Tayyip’imi başta korusun. O benim manevi oğlum” demesi duygusal anlara sahne oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'de de yoğun çalışmalar sürüyor. Sultanbeyli Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnız yaşayan yaşlıların evlerinde temizlik ve dezenfekte işlemleri uyguladı.

Fahriye Gündüz'ün de evi çalışmalar kapsamında ilaçlanarak dezenfekte edildi. Başkan Erdoğan'a dualarını ileten Gürbüz, "Allah'ım sen bizi koru. Her namazımda dua ediyorum. Allah Tayyip'imi başta korusun. Benim manevi oğlum Tayyip" dedi.