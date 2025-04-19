Yaşlı sporcular birbiriyle yarıştı!

Bursa genelindeki huzurevi sakinlerinden oluşan 120 sporcu, bocce, basketbol, bilek güreşi, okçuluk, futsal bowling ve satranç müsabakalarından yarıştı. Gençleri aratmayan performans sergileyen yaşlı sporcular büyük beğeni topladı. Çocukların ilgiyle izlediği spor müsabakalarında tüm sporculara madalyaları verildi. Düzenlenen etkinliğe İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti ilçe yöneticileri, öğrenciler ile huzurevleri sakinleri katıldı.

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